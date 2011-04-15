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22/02/2019
13:48

Кабмин изменил порядок подсчёта страхового стажа для установления страховых пенсий

Правительство РФ изменило порядок подсчёта страхового стажа для установления страховых пенсий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целях обеспечения прав самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на пенсионное обеспечение Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий дополнены новыми положениями, которыми предусматривается включение в страховой стаж периодов уплаты ими страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и определяются особенности зачёта этих периодов в страховой стаж.

В соответствии с законодательством, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, была предоставлена возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.

Применяющие специальный налоговый режим самозанятые граждане, которые уплачивают за себя страховые взносы в Пенсионный фонд, отнесены к застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования.


"AK&M" от 22.02.2019
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