Кабмин изменил порядок подсчёта страхового стажа для установления страховых пенсий

Правительство РФ изменило порядок подсчёта страхового стажа для установления страховых пенсий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В целях обеспечения прав самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на пенсионное обеспечение Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий дополнены новыми положениями, которыми предусматривается включение в страховой стаж периодов уплаты ими страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и определяются особенности зачёта этих периодов в страховой стаж.



В соответствии с законодательством, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, была предоставлена возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.



Применяющие специальный налоговый режим самозанятые граждане, которые уплачивают за себя страховые взносы в Пенсионный фонд, отнесены к застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования.





"AK&M" от 22.02.2019