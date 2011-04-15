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22/02/2019
14:22

Российский фондовый рынок приступил к росту

В пятницу, 22 февраля, российский рынок акций после короткой консолидации на достигнутых накануне уровнях приступил к росту. Рублёвый индикатор Мосбиржи поднялся на 0.7% до 2485 п. Долларовый бенчмарк РТС вплотную подбирается к 1200 п. Однако более активный рост котировок на отечественном рынке акций сегодня маловероятен. Не предполагаю, что индексу Мосбиржи удастся дойти до 2500 п., индекс у РТС успешно протестировать 1200 п. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой.

На глобальных площадках наблюдаются смешанные настроения в преддверии сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и Лю Хэ, так как до критического срока введения новых тарифов в отношении китайских товаров остается мало времени. Аппетит к риску, в целом, присутствует, но его сложно назвать высоким в условиях неопределенности по соглашениям, которые должны разрешить торговый спор двух крупнейших экономик мира.

Курс доллара США в отсутствие негативных новостей пытается закрепиться в районе 65.5 руб./$. Рубль продолжает находиться при поддержке сильных цен на нефть Brent и налогового периода, но из-за санкций потенциал его укрепления выглядит ограниченным. Прогнозируемый диапазон по рублю на ближайшее время при условии сохранения благоприятной конъюнктуры – 65.5-66.5 за 1$. Для евро актуален интервал 74-75.5 руб./€.

"AK&M" от 22.02.2019
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