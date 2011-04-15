ФАС намерена создать чёткий порядок расчёта перекрестного субсидирования в регионах. Антимонопольное ведомство подготовило нормативные правовые документы, и направила их в Минэнерго и Минэкономразвития, говорится в сообщении ФАС.



Очередное заседание рабочей группы по вопросам тарифного регулирования при Экспертном совете в сфере электроэнергетики и ЖКХ при ФАС России было посвящено вопросы распределения перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, а также введения государственного регулирования услуг допуска к линиям электропередач для размещения на них объектов связи.



Начальник Управления регулирования электроэнергетики Дмитрий Васильев открыл заседание рабочей группы. В своём докладе он подчеркнул остроту проблемы, связанной с неравномерным, а в некоторых случаях, избыточным распределением перекрестного субсидирования при формировании в субъектах Российской Федерации сетевых тарифов на различные уровни напряжения.



"Последние пять лет размер перекрестного субсидирования находится в стабильном значении. В 2018 году общая сумма перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе составила 220 млрд руб., причем более её половины пришлось на 16 субъектов Российской Федерации", - сказал Д.Васильев.



Он отметил, что перекрестное субсидирование приводит к росту тарифов электросетевых организаций для потребителей, которые не относятся к населению, и присоединены на разных уровнях напряжения.



"Региональный тарифный орган определяет сетевой тариф для каждого уровня напряжения в своём субъекте и вправе дополнительно его увеличить, в целях учёта в конечных тарифах величины перекрестного субсидирования. В результате неравномерного распределения перекрестного субсидирования установленный в регионе размер тарифа на определенном уровне напряжения может в несколько раз отличаться в большую сторону относительно экономически обоснованного значения. На практике встречаются очень серьёзные отклонения - в десять раз и выше", - подчеркнул Д.Васильев.



"Столкнувшиеся с такой ситуацией потребители стараются оптимизировать свои издержки на электроэнергию и снизить потребление из региональных сетей. Как правило, это сопровождается уходом потребителей с региональных сетей к федеральной сетевой компании или на собственную генерацию, что, в конечном счете, влияет на необходимость дополнительного роста тарифов в регионе уже в следующем году", - пояснил начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС.



Для решения этой проблемы ФАС разработала проекты нормативных правовых актов: проект постановления Правительства РФ и Методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, которые утверждаются приказом ФАС.



Проект приказа прошел общественные обсуждения. Он уже направлен на согласование в Минэкономразвития России и Минэнерго России, - уточнил спикер.



"Суть предложений сводится к нескольким нововведениям. Во-первых, предлагается создать четкий порядок расчета перекрестного субсидирования в регионе: будет определена "ставка перекрестного субсидирования". Эта ставка будет установлена в каждом субъекте Российской Федерации и выражаться в коп/кВтч, а также официально опубликована. Во-вторых, вводится принцип "равномерного распределения" перекрестного субсидирования на каждый уровень напряжения. Хотел бы обратить внимание, что это распределение будет проходить постепенно и в среднесрочный период", - добавил Д.Васильев.



"AK&M" от 22.02.2019