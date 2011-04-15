ЦБ объявил учётную цену золота на 23 февраля - 2785.12 руб./г против 2813.17 руб./г на 22 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 23 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2785.12 руб./грамм
Серебро: - 33.51 руб./грамм
Платина: - 1748.27 руб./грамм
Палладий: - 3123.72 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
16.02 19.02 20.02 21.02 22.02
Золото 2826.31 2819.87 2829.88 2849.42 2813.17
Серебро 33.41 33.39 33.55 33.41 33.79
Платина 1689.94 1716.69 1730.43 1744.69 1727.87
Палладий 3036.75 3105.38 3154.36 3171.78 3082.78