Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 февраля 2019 года.



ГАЗ ПЕРЕХОДИТ В НОВОЕ АППАРАТНОЕ СОСТОЯНИЕ

ИНВЕСТИЦИЮ TOTAL В "АРКТИК СПГ-2" НАПРАВИЛИ НА ПРАВКОМИССИЮ



Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2" на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями. Как выяснил "Ъ", ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку и предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Хотя обе компании подтверждают планы закрыть сделку, вынесение на правкомиссию может затянуть ее и создать неопределенность в тот момент, когда НОВАТЭК ведет переговоры с другими потенциальными акционерами проекта. По мнению юристов, логика ФАС выглядит спорной, а избранный регулятором подход создает риски для других сделок НОВАТЭКа.





ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ СНОВА В ИГРЕ

"ГАЗПРОМ НЕФТЬ" ВЫНУЖДЕНА ВЕРНУТЬ СКИДКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ





Как выяснил "Ъ", "Газпром нефти" под влиянием ФАС придется вернуть топливные скидки и отменить сервисный сбор, который компания ввела в ноябре прошлого года для корпоративных клиентов. Собеседники "Ъ" сомневаются, что клиенты получат компенсацию за переплату. Эксперты отмечают, что грядущее снятие ценовых ограничений на мелкооптовом рынке может нивелировать потери "Газпром нефти" от возврата к прежним условиям контрактов с корпоративными клиентами.





КОНКУРЕНЦИЮ ПОДКЛЮЧАЮТ К ИНТЕРНЕТУ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ СЕТИ РАСКИНУТ НА ВЕСЬ РЫНОК



У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились замечания к проекту создания сети беспроводного интернет-доступа для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов за 73 млрд руб. Строительство инфраструктуры единственным поставщиком несет риски монополизма, предупредила служба. Ранее Минкомсвязь предложила отдать этот проект "Ростелекому" и Tele2, но их конкуренты готовы рассмотреть возможность участия в конкурсах.





СУД ПОДНЯЛ ПЕНСИЮ СЕМЬЕ ОФИЦЕРА

ВДОВА ВЕТЕРАНА СИРИЙСКОЙ КАМПАНИИ ДОБИЛАСЬ НАДБАВКИ



Как стало известно "Ъ", только через суд с помощью прокурора вдова старшего лейтенанта Ильи Воловицкого, бывшего сотрудника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, смогла добиться повышенной пенсии в связи с потерей кормильца. В военкомате посчитали, что льгота ветерана боевых действий - прибавка к пенсии - в данном случае не распространяется на членов семьи умершего. После проигранного разбирательства военные пояснили свою позицию тем, что этот вопрос якобы законодательно не отрегулирован и во всех подобных случаях должен решаться через суд.





СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ ВЫПИСЫВАЮТ ИЗ РЕЕСТРА

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОСКОМНАДЗОРА МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ



Из законопроекта о "суверенном рунете" могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Ранее эта мера вызвала критику со стороны бизнеса среди прочих инициатив, расширяющих полномочия ведомства. В профильном комитете Госдумы согласились, что в России уже есть реестр доменных имен на базе Координационного центра и Технического центра интернета под достаточным контролем со стороны государства.





АЭРОПОРТЫ ЗАРАБОТАЮТ НА НАЛОГЕ

НДС НА УСЛУГИ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЙСОВ БУДЕТ ОБНУЛЕН



Правительство с 1 июля обнулит НДС практически на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов. Для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20%. Выгоду от нововведения получат аэропорты, которые за счет возврата НДС из бюджета могут увеличить свою маржу примерно на 30 млрд руб. в ближайшие три года. Авиакомпании рассчитывают, что это приведет к снижению цен на аэропортовые услуги, но собеседники "Ъ" в отрасли этого не ожидают.





СТАРЫЕ АЭС ВЫВЕДУТ ВСЕМ РЫНКОМ

АТОМНЫЕ БЛОКИ ВКЛЮЧАЮТ В ПРОГРАММУ ЗАКРЫТИЯ СТАНЦИЙ



По данным "Ъ", уже в марте в Госдуму может быть направлен несколько лет буксовавший законопроект по закрытию слишком дорогой для энергорынка вынужденной генерации. Стоимость вывода неэффективных энергоблоков ляжет на оптовый энергорынок, к тому же теперь действие документа распространят и на закрытие атомных энергоблоков, что может резко повысить стоимость этих мероприятий. Аналитики замечают, что брать средства с потребителей на эти цели становится все сложнее из-за их перегрузки по другим платежам, но в целом без ущерба энергосистеме можно вывести до 53 ГВт мощности.





РАЗРАБОТЧИКОВ СОФТА ЗАГРУЗЯТ ЛЬГОТАМИ

IT-КОМПАНИЯМ МОГУТ ОБЛЕГЧИТЬ ЭКСПОРТ



Правительство может поддержать российские IT-компании обнулением налога на прибыль от экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Инициатива может помочь конкурентоспособности на международном рынке, однако полезна не всем компаниям и не отменяет политических рисков, говорят эксперты. Потенциально льгота может привлечь и иностранных разработчиков софта к созданию в России собственных центров.





GINZA PROJECT ПРОБУЕТ ГРУЗИНСКОЕ

ХОЛДИНГ ОТКРОЕТ СВОЙ ОТЕЛЬ В ТБИЛИСИ



Российские инвесторы пытаются заработать на росте турпотока в Грузию и буме на локальном гостиничном рынке. Ресторанный холдинг Ginza Project, который развивает два заведения общепита в Батуми, теперь решил открыть в Тбилиси бутик-отель. Такой же объект появится на юге России, в Ростове-на-Дону, где компания практически не представлена. На новые проекты компании может потребоваться почти 1,8 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.02.2019