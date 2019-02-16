ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 23 февраля, в размере 65.5149 руб. против 65.5401 руб. на 22 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.02.19 - 65.5401 руб.

21.02.19 - 65.8568 руб.

20.02.19 - 66.2022 руб.

19.02.19 - 66.2470 руб.

16.02.19 - 66.7044 руб.



















































































































































































"AK&M" от 25.02.2019