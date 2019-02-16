ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 23 февраля, в размере 74.3332 руб. против 74.2963 руб. на 22 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



22.02.19 - 74.2963 руб.

21.02.19 - 74.6816 руб.

20.02.19 - 74.8151 руб.

19.02.19 - 74.9055 руб.

16.02.19 - 75.2492 руб.

























































































































































































"AK&M" от 25.02.2019