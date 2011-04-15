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25/02/2019
09:33

Повтор! Банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской Биржи

С февраля 2019 года дочерние банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской Биржи. В качестве прямых участников торгов присоединились банки из Армении, Белоруссии, Казахстана (ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)", и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". Об этом говорится в сообщении биржи.

Валютный рынок Московской Биржи является одним из наиболее ликвидных сегментов интегрированного валютного рынка государств – членов ЕАЭС и предоставляет его участникам широкий спектр доступных инструментов.

Сегодня прямой доступ на валютный рынок Московской Биржи имеют 14 банков из пяти стран ЕАЭС/ЕврАзЭС, в том числе два международных финансовых института: Межгосударственный банк и Евразийский банк развития (ЕАБР). Их совокупный торговой оборот в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом почти в три раза и достиг 1.9 трлн руб.

В настоящее время на валютном рынке Московской Биржи также проходят торги по парам "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль", "евро – доллар США", "гонконгский доллар – российский рубль", "японская йена – российский рубль", "фунт стерлингов – российский рубль", "фунт стерлингов – доллар США", "швейцарский франк – российский рубль", "швейцарский франк – доллар США", "турецкая лира – российский рубль", "турецкая лира – доллар США", "белорусский рубль – российский рубль", "казахстанский тенге – российский рубль". По итогам 2018 года среднедневной объём торгов на валютном рынке составил $22 млрд.

"AK&M" от 25.02.2019
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