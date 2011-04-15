Рубль дорожает вопреки санкциям. Укрепление рубля связано с ростом цены на нефть (баррель Brent поднялся выше $67), налоговым периодом и растущим запасом ликвидности у банков. На неделе не публикуется важной статистики, которая сильно повлияет на рубль, ожидаю, что курс USD/RUB будет в диапазоне 65-66.50. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Аналитик ожидает боковую динамику. В фокусе нет важных событий, будет отыгрываться движение на внешних рынках. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2520 п., по паре USD/RUB: 65-65.6.







"AK&M" от 25.02.2019