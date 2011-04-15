Группа "СОГАЗ" и Ингосстрах застраховали запуск космического аппарата Egyptsat-A

АО "СОГАЗ", ООО СК "ВТБ Страхование", входящие в Группу "СОГАЗ", и СПАО "Ингосстрах" застраховали риски при запуске и выведении на заданную орбиту космического аппарата Egyptsat-A. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Доли ответственности в договоре сострахования составили 40%, 30% и 30% соответственно.



Страховая защита покрыла риски утраты (полной гибели) застрахованного имущества при запуске и выведении на заданную рабочую орбиту до момента отделения космического аппарата от разгонного блока на заданной орбите.



Совокупная страховая сумма составила рублевый эквивалент 95 млн евро.



Также в СПАО "Ингосстрах" и АО "СОГАЗ" были застрахованы риски утраты КА после выведения его на рабочую орбиту в долях ответственности 40% и 60% соответственно.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 25.02.2019