Сбербанк планирует алгоритмизировать 99% валютных сделок

Сбербанк планирует в течение 2019 года алгоритмизировать 99% валютных сделок, говорится в сообщении банка.



В 2018 году количество клиентских сделок с валютой, которые обрабатываются роботизированными алгоритмами, выросло с 50% до 90%. При этом изменения числа трейдеров не произошло, но в территориальных подразделениях банк добился существенной оптимизации трудозатрат сотрудников, занимавшихся заведением "ручных" сделок.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.









"AK&M" от 25.02.2019