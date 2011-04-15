На прошлой неделе нефтяные котировки подросли при поддержке позитивного эффекта от сделки по сокращению добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании успешного окончания переговоров между США и Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что не будет вводить новые пошлины на китайский импорт в США с 1 марта, так как переговоры успешно продвигаются и он рассчитывает на скорое заключение соглашения. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Эта новость является положительной для рынка нефти, но судя по сдержанной реакции сегодня с утра, такие ожидания уже заложены в котировки. Фьючерсы на Brent торгуются выше $67 за баррель. Дневные свечи демонстрируют узкое тело и длинные хвосты вверх, что указывает на сохранение оптимистичных настроений, но слабую поддержку покупателей на более высоких ценах. В случае фактического подписания соглашения между США и Китаем или появлении другого весомого позитивного драйвера цены могут подняться в район $68-69 за баррель.



Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что в 2019 году поставки со стороны стран не-ОПЕК вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с), что скомпенсирует эффект от сокращения производства ОПЕК+. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. В такой ситуации цены будут зависеть преимущественно от темпов роста спроса. Goldman ожидает рост спроса на 1.4 млн б/с в текущем году.



В пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось до 853 уст. (-4). В годовом выражении прирост составляет +54 уст. Чуть более половины всех буровых (473) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 144 уст. (-8). Годом ранее в это же время было 209 уст. Снижение буровой активности в Канаде объясняется сокращением добычи в Альберте с целью снизить складские запасы.



Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0.1% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.





"AK&M" от 25.02.2019