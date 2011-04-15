ВТБ заключил дополнительные соглашения об увеличении до 7 млрд руб. документарного лимита российским дивизионам группы KGK, глобального игрока на рынке бриллиантов и производства ювелирных изделий. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках лимита банк предоставляет гарантии исполнения обязательств по контрактам в пользу основного поставщика алмазов для группы KGK в России - компании "АЛРОСА", а также гарантии возврата НДС.



Группа KGK основана в Индии в 1905 году. Основным направлением деятельности является обработка и полировка алмазов, а также производство и продажа ювелирных изделий. ООО "С.Д. Даймонд" и ООО "ДДК" входят в российский дивизион международной группы KGK и являются одними из ведущих алмазогранильных предприятий Республики Саха (Якутия) и России в целом.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 25.02.2019