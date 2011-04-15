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25/02/2019
13:21

Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заёмщиков

Сбербанк продолжает развитие функционала портала "ДомКлик", который помогает клиентам решать любые вопросы, связанные с приобретением жилья, - от выбора объекта недвижимости до его регистрации. Теперь в маркетплейсе недвижимости начала работу дистанционная поддержка клиентов после оформления ипотеки. Ранее заёмщики могли получить консультации и справки только в отделениях банка. Об этом говорится в сообщении банка.

В личном кабинете "ДомКлик" у клиентов появилась возможность получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, оформить или продлить страховой полис, заказать справку (например, об использовании материнского капитала), находясь в любой точке мира. В течение 10 минут клиенты получают необходимые документы по электронной почте, не тратя время на визит в банк.

Личный кабинет позволяет отслеживать, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу. Здесь же можно скачать зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности.

Пользоваться личным кабинетом уже сегодня может около 1.3 млн ипотечных заёмщиков Сбербанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.


"AK&M" от 25.02.2019
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