ФАС отказалась согласовать вхождение Total в проект НОВАТЭКа

ФАС отказалась согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа "Арктик СПГ-2", сочтя, что её должна рассмотреть правкомиссия по иностранным инвестициям. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сделка на $2.55 млрд по продаже 10% в проекте была подписана в прошлом году на Петербургском форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. Её закрытие планировалось до конца I квартала, но теперь эти сроки под вопросом.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК" по МСФО за 2018 год выросла на 4.7% до 143.742 млрд руб. (54.33 руб. на акцию) со 156.387 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 831.758 млрд руб. против 583.186 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415.296 млрд руб., увеличившись на 42.6% и 61.9% соответственно по сравнению с 2017 годом.





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