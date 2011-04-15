Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/02/2019
12:31

ФАС отказалась согласовать вхождение Total в проект НОВАТЭКа

ФАС отказалась согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа "Арктик СПГ-2", сочтя, что её должна рассмотреть правкомиссия по иностранным инвестициям. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Сделка на $2.55 млрд по продаже 10% в проекте была подписана в прошлом году на Петербургском форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. Её закрытие планировалось до конца I квартала, но теперь эти сроки под вопросом.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК" по МСФО за 2018 год выросла на 4.7% до 143.742 млрд руб. (54.33 руб. на акцию) со 156.387 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 831.758 млрд руб. против 583.186 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415.296 млрд руб., увеличившись на 42.6% и 61.9% соответственно по сравнению с 2017 годом.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100