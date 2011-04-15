Кабмин одобрил создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования

Правительство РФ одобрило создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Центр мониторинга будет обобщать и обрабатывать информацию, содержащую сведения о работе сетей связи операторов связи, а также о возникающих на сетях связи аварийных ситуациях. Обобщение этой информации позволит прогнозировать возможные риски устойчивому функционированию сети связи общего пользования посредством анализа системных сбоев в работе сетей связи операторов связи.





"AK&M" от 25.02.2019