ФАС не нашла в "Пулково" нарушений для таксистов, говорится в сообщении службы.



Так, с начала года в Санкт-Петербургское УФАС России поступило 17 заявлений граждан, недовольных изменением правил проезда автомобилей в аэропорту "Пулково".



Начиная с декабря 2018 года ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (управляет аэропортом "Пулково"; ВВСС) изменили условия повторного въезда в зону посадки и высадки пассажиров у центрального пассажирского терминала (в зоне kiss and fly). Только через 30 минут после выезда из этой зоны возможно повторно въехать туда бесплатно.



Особенно недовольны этим нововведением оказались таксисты, которые высадив пассажира в зоне вылета, не могут в кратчайшие сроки забрать желающего выехать в Петербург в зоне прилёта.



Плата за повторный въезд в течение получаса составляет 700 руб. Поэтому, если такой заказ поступает через 15 минут, то таксист либо вынужден заплатить эту сумму и забрать пассажира, либо должен отказаться от заказа и уехать в город пустым, либо ждать 30 минут, чтобы въехать в эту зону бесплатно.



И как следствие заявления, поступившие в антимонопольный орган - это заявления от физических лиц - таксистов, работающих, в основном, в различных интернет-агрегаторах служб такси. Жалобы от юридических лиц (таксомоторных компаний или интернет-агрегаторов) не поступали.



Таксисты обращают внимание антимонопольного органа также на то, что у ВВСС есть "своя" служба такси, которая имеет беспрепятственный въезд в зону kiss and fly. Однако никто из заявителей не сообщает, что он как индивидуальный предприниматель, либо организация, которой он оказывает услуги, обращались к оператору Пулково за заключением договора, позволяющего бесплатно и без ограничения по времени заезжать на территорию аэропорта. Информация, свидетельствующая об отказе ВВСС в заключении подобного договора, также отсутствует.



По итогам рассмотрения указанных заявлений Санкт-Петербургское УФАС России не усматривает в действиях ВВСС признаков нарушения антимонопольного законодательства.



В тоже время согласно статистике, предоставленной ВВСС, после нововведения пропускная способность в зоне kiss and fly в пиковые часы - увеличилась. А это, значит, что создается меньше препятствий как для движения частного автотранспорта, так и для такси, передвижение которых теперь не затруднено и свободно укладываются в бесплатный 15-ти минутный интервал пребывания в этой зоне.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Пассажиропоток "Пулково" в 2018 году вырос на 12.4% до 18.122 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10.8% до 11.028 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 14.9% до 7.094 млн. Аэропорт в 2018 году обслужил 165.418 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 9.6% больше показателя за 2017 год.



"AK&M" от 25.02.2019