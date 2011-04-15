В Москве началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе
В Москве началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Об этом сообщила столичная мэрия.
Сейчас строители ведут подготовительные работы по устройству площадок, временных дорог и подъездов для техники.
Проектом предусмотрены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над путями Рижского направления Московской железной дороги и Волоколамским шоссе (210 м), разворотная эстакада с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 м) и направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (507 м).
Вдоль МКАД и Волоколамского шоссе появятся боковые проезды. Также построят и реконструируют съезды с транспортной развязки, проведут реконструкцию Волоколамского шоссе и эстакады на МКАД.