Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/02/2019
12:45

В Москве началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе

В Москве началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Об этом сообщила столичная мэрия.

Сейчас строители ведут подготовительные работы по устройству площадок, временных дорог и подъездов для техники.

Проектом предусмотрены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над путями Рижского направления Московской железной дороги и Волоколамским шоссе (210 м), разворотная эстакада с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 м) и направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (507 м).

Вдоль МКАД и Волоколамского шоссе появятся боковые проезды. Также построят и реконструируют съезды с транспортной развязки, проведут реконструкцию Волоколамского шоссе и эстакады на МКАД.


"AK&M" от 25.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100