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25/02/2019
12:47

Парк "Остров мечты" планируется открыть к сентябрю

Инвестор планирует завершить строительство первой очереди развлекательного парка "Остров мечты" на юге столицы к сентябрю, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

Он отметил, что город ускорил строительство надземного перехода с траволатором через проспект Андропова, чтобы он был готов к моменту открытия парка.

"Остров мечты" будет поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку.

Один из крупнейших в мире крытых парков аттракционов займёт территорию примерно в 100 га, общая площадь объектов составит 292 тыс. кв. м. Инвестор проекта - ГК "Регионы".

Помимо прочего, на территории "Острова мечты" появятся природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины.



"AK&M" от 25.02.2019
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