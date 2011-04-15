Парк "Остров мечты" планируется открыть к сентябрю

Инвестор планирует завершить строительство первой очереди развлекательного парка "Остров мечты" на юге столицы к сентябрю, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что город ускорил строительство надземного перехода с траволатором через проспект Андропова, чтобы он был готов к моменту открытия парка.



"Остров мечты" будет поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку.



Один из крупнейших в мире крытых парков аттракционов займёт территорию примерно в 100 га, общая площадь объектов составит 292 тыс. кв. м. Инвестор проекта - ГК "Регионы".



Помимо прочего, на территории "Острова мечты" появятся природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины.







"AK&M" от 25.02.2019