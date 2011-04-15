Южный и юго-западный участки БКЛ метро построят в 2021 году

Строительство южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В 2021 году запустим два участка БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Каховская". Работы здесь развернуты полным ходом", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, на этих участках расположены станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино".



"Вместе с ними также будет запущена реконструированная станция "Каховская", - добавил глава Стройкомплекса.







"AK&M" от 25.02.2019