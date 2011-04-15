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25/02/2019
13:12

Минюст зарегистрировал административный регламент ФАС по проведению проверок в сфере тарифов

Минюст зарегистрировал административный регламент ФАС по проведению проверок в сфере тарифов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Регламент определяет сроки и последовательность действий антимонопольного ведомства при реализации контрольно-надзорных функций.

Срок проверки не может превышать 40 рабочих дней. Результатами её проведения могут быть, в том числе, вынесение предписания об устранении нарушения, отмена решения региональных и муниципальных органов власти, принятых с превышением полномочий или противоречащих законодательству, и возбуждение дела об административном правонарушении.

Также представлен перечень сфер, в которых должностные лица ФАС проводят проверки, - газоснабжение, электроэнергетика, тепло-, водоснабжение, водоотведение, ТКО и др.

Помимо этого, представлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для осуществления государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки.


"AK&M" от 25.02.2019
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