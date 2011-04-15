Минюст зарегистрировал административный регламент ФАС по проведению проверок в сфере тарифов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Регламент определяет сроки и последовательность действий антимонопольного ведомства при реализации контрольно-надзорных функций.



Срок проверки не может превышать 40 рабочих дней. Результатами её проведения могут быть, в том числе, вынесение предписания об устранении нарушения, отмена решения региональных и муниципальных органов власти, принятых с превышением полномочий или противоречащих законодательству, и возбуждение дела об административном правонарушении.



Также представлен перечень сфер, в которых должностные лица ФАС проводят проверки, - газоснабжение, электроэнергетика, тепло-, водоснабжение, водоотведение, ТКО и др.



Помимо этого, представлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для осуществления государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки.





"AK&M" от 25.02.2019