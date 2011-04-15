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Минюст зарегистрировал административный регламент ФАС по проведению проверок в сфере тарифов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.
Регламент определяет сроки и последовательность действий антимонопольного ведомства при реализации контрольно-надзорных функций.
Срок проверки не может превышать 40 рабочих дней. Результатами её проведения могут быть, в том числе, вынесение предписания об устранении нарушения, отмена решения региональных и муниципальных органов власти, принятых с превышением полномочий или противоречащих законодательству, и возбуждение дела об административном правонарушении.
Также представлен перечень сфер, в которых должностные лица ФАС проводят проверки, - газоснабжение, электроэнергетика, тепло-, водоснабжение, водоотведение, ТКО и др.
Помимо этого, представлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для осуществления государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки.
"AK&M" от 25.02.2019