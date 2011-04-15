ESET зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ

Представительство антивирусной компании ESET в России и СНГ подвело итоги работы за 2018 год, говорится в сообщении ESET.



Компания завершила отчётный период с рекордным ростом продаж на 14%.



Из значимых точек роста можно отметить розничное направление, а также бизнес в СНГ. Компания упрочила позиции и на рынке телекоммуникаций — продажи в этом сегменте увеличились на 78%. Такой высокий результат обусловлен эффективным сотрудничеством с операторами "Билайн", "Ростелеком", "МегаФон", Теlе2 и МТС в рамках партнерских программ.



Важным фактором роста стало обновление и расширение линейки корпоративных продуктов. Так, компания представила комплекты решений со встроенной песочницей ESET Dynamic Threat Defense, предназначенные для крупного и среднего бизнеса. Также корпоративные клиенты смогли оценить новый функционал решения "Офисный контроль и DLP Safetica". Большим интересом со стороны компаний пользовался и телеметрический сервис ESET Threat Intelligence, который предоставляет информацию о целевых атаках, новых вредоносных программах и активности ботнетов.



Высокое качество домашних и корпоративных продуктов, а также профессиональная постпродажная поддержка позволили увеличить число клиентов антивирусных решений ESET на 34% по сравнению с 2017 годом.



Такой рост был бы недостижим без фокуса на клиентский сервис. В 2018 году ESET внедрила целый ряд сервисных инициатив, призванных улучшить взаимодействие клиентов и партнеров с компанией во всех точках контакта. Результатом стали рекордные показатели NPS и NSAT клиентов – 69% и 66% соответственно. Показатель удовлетворенности партнёров составил 83%.



Одной из ключевых сервисных активностей стал запуск бесплатной услуги "Гарантия антивирусной защиты" — при её подключении пользователи ESET смогут вернуть деньги в случае инцидента, связанного с информационной безопасностью. Крупный бизнес также может рассчитывать на компенсацию ущерба.



В 2019 году компания намерена расширить продуктовую линейку и партнерскую сеть, а также реализовать новые сервисные инициативы. Одна из стратегических целей компании — упрочить лидерство в области сервиса на российском ИТ-рынке.



"Несмотря на зрелость антивирусного рынка и ряд факторов, ограничивающих конкуренцию, ESET продолжает демонстрировать рекордно высокие результаты. Это плоды нашей многолетней стратегии, которая состоит из двух элементов – высочайшего уровня сервиса на текущем рынке, а также из поиска ниш для нового бизнеса. Мы регулярно запускаем новые продукты, каналы продаж и даже целые направления, — говорит глава представительства ESET в России и СНГ Денис Матеев.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 25.02.2019