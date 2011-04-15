Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 февраля

Банк России установил на 26 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.









1 Австралийский доллар 46.7053

1 Азербайджанский манат 38.4664

100 Армянских драмов 13.3534

1 Белорусский рубль 30.5559

1 Болгарский лев 37.8726

1 Бразильский реал 17.4129

100 Венгерских форинтов 23.3282

1000 Вон Республики Корея 58.2499

10 Гонконгских долларов 83.1442

10 Датских крон 99.2641

1 Доллар США 65.2582

1 Евро 74.0876

100 Индийских рупий 91.8489

100 Казахстанских тенге 17.3568

1 Канадский доллар 49.7016

100 Киргизских сомов 93.6541

10 Китайских юаней 97.4847

10 Молдавских леев 38.0959

1 Новый туркменский манат 18.6719

10 Норвежских крон 75.9903

1 Польский злотый 17.0753

1 Румынский лей 15.5684

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.8120

1 Сингапурский доллар 48.3287

10 Таджикских сомони 69.1412

1 Турецкая лира 12.2809

10000 Узбекских сумов 77.7846

10 Украинских гривен 24.1596

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.4099

10 Чешских крон 28.9086

10 Шведских крон 70.0804

1 Швейцарский франк 65.2974

10 Южноафриканских рэндов 47.1189

100 Японских иен 58.9878

"AK&M" от 25.02.2019