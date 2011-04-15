Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 февраля

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Банк России установил на 26 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7053
1 Азербайджанский манат 38.4664
100 Армянских драмов 13.3534
1 Белорусский рубль 30.5559
1 Болгарский лев 37.8726
1 Бразильский реал 17.4129
100 Венгерских форинтов 23.3282
1000 Вон Республики Корея 58.2499
10 Гонконгских долларов 83.1442
10 Датских крон 99.2641
1 Доллар США 65.2582
1 Евро 74.0876
100 Индийских рупий 91.8489
100 Казахстанских тенге 17.3568
1 Канадский доллар 49.7016
100 Киргизских сомов 93.6541
10 Китайских юаней 97.4847
10 Молдавских леев 38.0959
1 Новый туркменский манат 18.6719
10 Норвежских крон 75.9903
1 Польский злотый 17.0753
1 Румынский лей 15.5684
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.8120
1 Сингапурский доллар 48.3287
10 Таджикских сомони 69.1412
1 Турецкая лира 12.2809
10000 Узбекских сумов 77.7846
10 Украинских гривен 24.1596
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.4099
10 Чешских крон 28.9086
10 Шведских крон 70.0804
1 Швейцарский франк 65.2974
10 Южноафриканских рэндов 47.1189
100 Японских иен 58.9878
"AK&M" от 25.02.2019