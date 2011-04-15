Газпром покинули зампредправления А.Медведев и В.Голубев

Александр Медведев освобождён от должности заместителя председателя правления Газпрома. Об этом говорится в сообщении компании.



Он сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит".



От должности зампредправления освобождён также Валерий Голубев.



Всеволод Черепанов освобождён от должности начальника Департамента 307. Он продолжит работу на другой должности в группе "Газпром".



Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления Газпрома будут приняты советом директоров компании.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.







"AK&M" от 25.02.2019