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25/02/2019
14:49

Сборы Ингосстраха за 2018 год составили 91.7 млрд руб.

Сборы СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составили 91.7 млрд руб. (прирост 9%). Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В частности, по операциям прямого страхования было получено 86.5 млрд руб. (прирост 9%), по операциям входящего перестрахования — 5.2 млрд руб. (снижение на 3%).

Общий объём выплат СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составил 44.2 млрд руб., что на 3% ниже объёма выплат за 2017 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 40.8 млрд руб. (снижение на 5%), по операциям входящего перестрахования — 3.4 млрд руб. (прирост 34%).

Общий инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составил 2.6 млрд руб., что на 60% ниже, чем за 2017 год. Прибыль до налогообложения СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составила 8.6 млрд руб. (снижение на 37%). Чистая прибыль СПАО "Ингосстрах" за 2018 год – 6.7 млрд руб. против 10.7 млрд руб. (снижение на 38%) за аналогичный период прошлого года.

Объём активов СПАО "Ингосстрах" составил 160.8 млрд руб. (прирост 8%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 76.1 млрд руб. (прирост 8%). Собственный капитал достиг показателя 68.6 млрд руб. (прирост 11%).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 25.02.2019
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