Сборы Ингосстраха за 2018 год составили 91.7 млрд руб.

Сборы СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составили 91.7 млрд руб. (прирост 9%). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В частности, по операциям прямого страхования было получено 86.5 млрд руб. (прирост 9%), по операциям входящего перестрахования — 5.2 млрд руб. (снижение на 3%).



Общий объём выплат СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составил 44.2 млрд руб., что на 3% ниже объёма выплат за 2017 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 40.8 млрд руб. (снижение на 5%), по операциям входящего перестрахования — 3.4 млрд руб. (прирост 34%).



Общий инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составил 2.6 млрд руб., что на 60% ниже, чем за 2017 год. Прибыль до налогообложения СПАО "Ингосстрах" за 2018 год составила 8.6 млрд руб. (снижение на 37%). Чистая прибыль СПАО "Ингосстрах" за 2018 год – 6.7 млрд руб. против 10.7 млрд руб. (снижение на 38%) за аналогичный период прошлого года.



Объём активов СПАО "Ингосстрах" составил 160.8 млрд руб. (прирост 8%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 76.1 млрд руб. (прирост 8%). Собственный капитал достиг показателя 68.6 млрд руб. (прирост 11%).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 25.02.2019