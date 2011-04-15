Москва упрощает закупочные процедуры с помощью применения типовой документации. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.



Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, использование типовой документации упрощает закупочные процедуры для всех участников рынка закупок и оказывает существенное влияние на рост конкуренции.



"Порядка 60% торгов по государственным закупкам в Москве сегодня проходят с использованием комплектов типовых документов. Библиотека Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) активно пополняется: до конца текущего года к уже разработанным 165 комплектам типовой документации по основным предметам закупок будет добавлено ещё около 70", - отметил В.Ефимов.



По словам вице-мэра, благодаря разработке типовых комплектов документации пользователи ЕАИСТ получили возможность формировать документацию по стандартизированным закупкам в "один клик".



"Столичная контрактная система стала простым, удобным и эффективным инструментом, обеспечивающим прозрачность и экономичность закупок для нужд Москвы. Но главное - возможность сэкономить время. Типовой комплект позволяет пользователю сформировать заявочную документацию в два раза быстрее по сравнению с обычной процедурой. Ещё один плюс - встроенный в систему механизм форматно-логического контроля, который исключает необходимость в дополнительных проверках со стороны контролирующих органов", - сказал В.Ефимов.







"AK&M" от 25.02.2019