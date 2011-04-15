ФАС оштрафовала на 5 млн руб. поставщиков лекарств за заключение антиконкурентного соглашения с медорганизациями

ООО "Веста Фарм" и ООО "Фарм Проект" назначены штрафы за заключение антиконкурентного соглашения с медицинскими организациями - заказчиками торгов на поставку лекарственных препаратов. Об этом говорится в сообщении ФАС.



По соглашению заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам этих компаний, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок организаций, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиками в протокол рассмотрения первых частей заявок.



Комиссия ФАС также признала ООО "Веста Фарм" и ООО "Фарм Проект" виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения.



По этому составу ООО "Веста Фарм" назначен штраф в размере более 17 млн руб. за участие в картеле с ООО "Фарм-Проект", которое было освобождено от административной ответственности в связи с признанием вины и содействием в раскрытии нарушения.





"AK&M" от 25.02.2019