ЦБ объявил учётную цену золота на 26 февраля - 2788.69 руб./г против 2785.12 руб./г на 23 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2788.69 руб./грамм
Серебро: - 33.30 руб./грамм
Платина: - 1783.38 руб./грамм
Палладий: - 3197.50 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.02 20.02 21.02 22.02 23.02
Золото 2819.87 2829.88 2849.42 2813.17 2785.12
Серебро 33.39 33.55 33.41 33.79 33.51
Платина 1716.69 1730.43 1744.69 1727.87 1748.27
Палладий 3105.38 3154.36 3171.78 3082.78 3123.72