Пара USD/RUB c открытия ушла вниз и продолжает демонстрировать умеренное снижение, вплотную приблизившись к четырехмесячному минимуму. Пара EUR/RUB в понедельник стартовала на положительной территории, но после неудачной попытки роста перешла к сдержанному снижению, обновив двухнедельный минимум, однако к текущему моменту вышла в символический плюс. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Рубль демонстрирует восходящую динамику пятую сессию подряд, достигнув четырехмесячных вершин по отношению к валютной корзине. Позитивную динамику показывают и другие глобальные рисковые активы, в том числе развивающиеся валюты. Однако учитывая окончание налогового периода, краткосрочный потенциал укрепления рубля является ограниченным.



Очередной всплеск оптимизма на мировых рынках вызван опубликованным в воскресенье заявлением президента США, согласно которому Штатам удалось добиться прогресса в ходе торговых переговоров по важным вопросам, и Трамп планирует отложить введение новых пошлин, предполагая скорое заключение полноценного соглашения с Китаем.



Российский долговой рынок в понедельник усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI ускорил рост, переписав двухнедельную вершину и демонстрируя повышательную тенденцию третью сессию подряд.



Нефтяные цены на открытии показали резкий восходящий импульс, реагируя на позитивные новости по переговорному процессу между США и Китаем. После этого котировки ушли вниз, обновив минимум предыдущих торгов, но в начале российской сессии нефть возобновила рост.



В данный момент Brent прибавляет 0.4%, торгуясь немного выше уровня $67. Кроме внешнеторгового позитива поддержку нефтяным ценам оказали пятничные данные Baker Hughes, продемонстрировавшие снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-4 ед.).



Американская валюта сегодня продолжила планомерно снижаться. Индекс доллара (DXY) приблизился к трехнедельному минимуму, теряя в данный момент 0.15% вблизи значения 96.35 п.



Помимо ожиданий заключения внешнеторговой сделки между США и Китаем, давление на доллар оказали прозвучавшие в пятницу комментарии чиновников ФРС, согласно которым регулятор должен принять меры для стимулирования инфляции, а также ограничить возможный рост доходностей американских гособлигаций.



На этом фоне европейская валюта усилила восходящую тенденцию. Пара EUR/USD поднялась к трехнедельной вершине, прибавляя сейчас 0.2% около отметки 1.136. Поддержку евро оказала информация о возможном переносе на 2 года выхода Великобритании из ЕС.



"AK&M" от 25.02.2019