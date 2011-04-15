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25/02/2019
18:18

Объём вкладов физлиц в банках в январе уменьшился на 2.5% до 27.7 трлн руб.

Объём вкладов физлиц в банках в январе 2019 года уменьшился на 2.5% до 27.7 трлн руб. С исключением влияния валютной переоценки объём вкладов сократился на 1.4%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Вклады населения, отмечает ЦБ, традиционно аккумулируются населением на карточных счетах в преддверии новогодних праздников в связи с выплатами работникам годовых премий (бонусов), а в январе, как правило, снимаются со счетов.

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте 1 февраля 2019 года составила 21.5%, увеличившись за январь на 0.1 п.п. (с исключением влияния валютной переоценки - на 0.9 п.п.).


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