Цены производителей на бензин в январе снизились на 19.1%

Цены производителей на автомобильный бензин в январе 2019 года в среднем снизились на 19.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Его удешевление отмечено почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина (от 0.2% в Республике Саха (Якутия) до 31.6% в Рязанской области). В Ленинградской и Тюменской областях цены сохранились на уровне декабря 2018 года.



Потребительские цены на бензин в январе 2019 года в среднем превышали цены производителей в 2.5 раза (в январе 2018 года - в 2.2 раза).



В январе цены производителей на нефть сырую стали ниже на 7.3%, тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом выросли на 2.9%.







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