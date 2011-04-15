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25/02/2019
17:54

Цены производителей на бензин в январе снизились на 19.1%

Цены производителей на автомобильный бензин в январе 2019 года в среднем снизились на 19.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Его удешевление отмечено почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина (от 0.2% в Республике Саха (Якутия) до 31.6% в Рязанской области). В Ленинградской и Тюменской областях цены сохранились на уровне декабря 2018 года.

Потребительские цены на бензин в январе 2019 года в среднем превышали цены производителей в 2.5 раза (в январе 2018 года - в 2.2 раза).

В январе цены производителей на нефть сырую стали ниже на 7.3%, тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом выросли на 2.9%.



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