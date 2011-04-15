Дайджест газеты "Ведомости" от 26 февраля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 февраля 2019 года.





"ДОМОДЕДОВО" ПЕРВЫМ В РОССИИ СТАЛО ПРИНИМАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ



НОВАЯ УСЛУГА ПОКА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННИХ РЕЙСАХ



В понедельник, 25 февраля, "Домодедово" обслужило первых пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил "Ведомостям" представитель аэропорта Александр Власов. Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс они предъявили документ на мобильном устройстве. Эту информацию подтверждает Анна Бажина, представитель группы S7 - крупнейшего авиаперевозчика, базирующегося в "Домодедово". "С нашей стороны технически все готово, пассажир получает мобильный посадочный талон при регистрации на сайте или в мобильном приложении, - продолжает Бажина. - Наши пассажиры давно используют мобильные посадочные талоны на рейсах из аэропортов Европы и СНГ. Мы ждем финальных подтверждений от [российских] аэропортов о том, что технология заработала в полном объеме".





ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВЕРИТ КАЧЕСТВО СЫРОВ И ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ

ПОКА ЧТО ДАННЫЕ ГОСОРГАНОВ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ РАЗНЯТСЯ



Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения - мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов - для отбора и лабораторных исследований. С копией поручения ознакомились "Ведомости", наличие документа и суть поручений подтвердила представитель Гордеева. Роскачество и Россельхознадзор получили поручение, сказали их представители.





MAIL.RU GROUP СТАЛА СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ SKILLBOX



КРУПНЫЕ IT-КОМПАНИИ ВСЕ ЧАЩЕ ИНВЕСТИРУЮТ В ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ



Mail.ru Group стала совладельцем образовательнои? платформы Skillbox. Об этом рассказал "Ведомостям" представитель Skillbox и подтвердил представитель Mail.ru Group. Корпорация получит 10% в сервисе, говорит представитель Skillbox. Сумму сделки стороны не раскрывают.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.02.2019