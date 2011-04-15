Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 февраля 2019 года.



ЛЕКАРСТВА УШЛИ НА ГАРАНТИЮ

ПРОДАЖИ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ СОКРАТИЛИСЬ ИЗ-ЗА НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К АПТЕЧНЫМ СЕТЯМ





Крупнейшие российские фармацевтические дистрибуторы несут потери из-за ужесточения своих требований к аптечным сетям. С прошлого года аптеки должны обеспечивать контракты с поставщиками банковскими гарантиями. В результате отсева тех, кому такое требование не силам, продажи ЦВ "Протек" Вадима Якунина в 2018 году впервые за десять лет сократились на 7,1%, до 224,7 млрд, а отгрузки "Катрена" - на 7,9%, до 216,6 млрд руб.





ЛОМБАРДАМ ПОЗОЛОТИЛИ ШТРАФЫ

МИНФИН ПОВЫШАЕТ ОЦЕНКУ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОБОРОТЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ



Минфин разработал проект закона, предлагающий значительно увеличить штрафы для ломбардов за нарушения при обращении, учете и хранении драгоценных металлов и драгоценных камней. В случае его принятия штрафы вырастут более чем в двадцать раз. Эксперты указывают на несоответствие предлагаемых санкций возможным правонарушениям и полагают, что такие меры ответственности вынудят уйти с рынка до четверти игроков.





ОРГАНИКЕ ВКЛЮЧАЮТ ЗЕЛЕНЫЙ

СЕРТИФИЦИРОВАТЬ ТАКУЮ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКСПОРТА БУДЕТ РОСКАЧЕСТВО



Тема популяризации отечественной органической продукции, поднятая на прошлой неделе Владимиром Путиным, становится все популярнее. Заинтересовал этот вопрос и Роскачество: организация хочет создать первый полностью российский центр сертификации органики по международным стандартам. Хотя проект может снизить стоимость услуги для производителей, участников рынка беспокоит уровень компетенции Роскачества в этой сфере.





БЕСПИЛОТНИКАМ НЕ ДАЛИ ДОРОГУ

РОССИЯ ОТСТАЛА В РЕЙТИНГЕ ГОТОВНОСТИ К АВТОНОМНОМУ ТРАНСПОРТУ



Россия потеряла несколько позиций в рейтинге готовности стран к использованию беспилотных автомобилей, заняв 22-е место, оценила КПМГ. Это объясняется недостаточным уровнем инвестиций, изменений законодательства и международной кооперации, а также попаданием в рейтинг новых стран, реализующих масштабные проекты по поддержке автономного транспорта. Участники рынка с оценками не согласны.





DROM.RU ПРОЕХАЛСЯ ПО "ЯНДЕКСУ"

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПОЖАЛОВАЛСЯ В ФАС НА "АВТО.РУ"



Принадлежащий "Яндексу" сайт для продажи автомобилей "Авто.ру" снова столкнулся с претензиями конкурентов. Очередную жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу копирования объявлений подал портал Drom.ru. Конфликты могли стать следствием агрессивного выхода "Авто.ру" в регионы, считают участники рынка.





"СПОРТКЛУБ" ВЫШЕЛ НА РАЗМИНКУ

КОМПАНИЯ ВАСИЛИЯ КИКНАДЗЕ ПОЛУЧИЛА ВЕЩАТЕЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ



Медиаменеджер Василий Кикнадзе, недавно назначенный гендиректором московского футбольного клуба "Локомотив", планирует продолжить заниматься спортивными медиа. Роскомнадзор выдал его компании лицензию на вещание нового телеканала "СпортКлуб". Спортивное ТВ - сложный сегмент, требующий длительных инвестиций, оценивают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 26.02.2019