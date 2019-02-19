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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 февраля, в размере 65.2582 руб. против 65.5149 руб. на 23 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
23.02.19 - 65.5149 руб.
22.02.19 - 65.5401 руб.
21.02.19 - 65.8568 руб.
20.02.19 - 66.2022 руб.
19.02.19 - 66.2470 руб.
"AK&M" от 26.02.2019