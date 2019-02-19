ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 февраля, в размере 74.0876 руб. против 74.3332 руб. на 23 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



23.02.19 - 74.3332 руб.

22.02.19 - 74.2963 руб.

21.02.19 - 74.6816 руб.

20.02.19 - 74.8151 руб.

19.02.19 - 74.9055 руб.

"AK&M" от 26.02.2019