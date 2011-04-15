Повтор! Прибыль банковского сектора в январе выросла в 3.7 раза, ЦБ
Прибыль банковского сектора в январе 2019 года выросла в 3.7 раза до 264 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
На балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций. Детальная оценка влияния этих изменений на прибыль банков будет проведена по итогам I квартала 2019 года.
В январе 2019 года рентабельность активов по банковскому сектору не изменилась по сравнению с концом 2018 года и составила 1.5%.
В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе 2019 года прибыль в размере 286 млрд руб. показали 359 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 февраля 2019 года), убыток в размере 21 млрд руб. - 109 кредитных организаций (23%).