Повтор! Прибыль банковского сектора в январе выросла в 3.7 раза, ЦБ

Прибыль банковского сектора в январе 2019 года выросла в 3.7 раза до 264 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



На балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций. Детальная оценка влияния этих изменений на прибыль банков будет проведена по итогам I квартала 2019 года.



В январе 2019 года рентабельность активов по банковскому сектору не изменилась по сравнению с концом 2018 года и составила 1.5%.



В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе 2019 года прибыль в размере 286 млрд руб. показали 359 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 февраля 2019 года), убыток в размере 21 млрд руб. - 109 кредитных организаций (23%).





"AK&M" от 25.02.2019