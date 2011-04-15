МЭР утвердило 70 банков для льготного кредитования субъектов МСП

Минэкономразвития России утвердило 70 банков для льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8.5%. Об этом говорится в сообщении министерства.



Напомним, 25 февраля стартовала программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8.5%.



"На этой неделе мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков. Как вы видите, перечень существенно расширен по сравнению с программой прошлого года. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В этом году в программе участвуют не только 10 системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные банки, представляющие 29 регионов страны. Все они имеют опыт кредитования МСП", - рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, слова которого приводятся в сообщении.



Расширение перечня банков произошло за счет упрощения критериев отбора, благодаря этому некрупные региональные банки смогли принять участие в программе. При этом по сравнению с прошлым годом существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.



Кредит под 8.5% можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до 3 лет. Как и прежде, установлена квота на микропредприятия - не менее 10%.



В список банков, в том числе, вошли: АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", Банк "Возрождение" (ПАО), АО "Райффайзенбанк", ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Московский кредитный банк" и другие.



"AK&M" от 26.02.2019