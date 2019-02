Газпром планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Отмечено, что совместная работа компании и правительства региона позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в стране - 99.4% на 1 января 2019 года.



Для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском районе в рамках Программы газификации в текущем году Газпромом предусмотрены средства для начала сооружения газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в районе села Калиновка, а также двух межпоселковых газопроводов от этой станции. Кроме того, компания завершает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранском районах.



Газпром планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области. В дополнение к действующим шести автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) и многотопливной АЗС предполагается построить еще три АГНКС. Новые объекты будут расположены в Новокуйбышевске, а также на автотрассе М-5 "Урал" в Сергиевском и Ставропольском районах. Компания уже приступила к проектно-изыскательским работам.



Напомним, между Газпромом и правительством Самарской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.



В 2006-2018 годах Газпром направил на развитие газификации региона 2,5 млрд руб. Построено шесть межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 89.6 км.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 26.02.2019