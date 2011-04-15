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26/02/2019
12:51

Руководителем Росводресурсов назначен Д.Кириллов

Руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) назначен Дмитрий Кириллов. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Минприроды России.

Д.Кириллов, 1977 года рождения, имеет высшее юридическое образование. С 1998 года занимал должности руководителя группы юристов, главного инженера, начальника отдела, заместителя директора института - руководителя Центра по правовым исследованиям и правовому регулированию лесных отношений Российского государственного проектно-изыскательского института "Росгипролес", в последствии ФГУП "Росгипролес". С 2004 года по 2006 год был заместителем начальника Управления правового структурного обеспечения, заместителем перспективного развития и правового обеспечения Федерального агентства лесного хозяйства. В период 2006-2019 годы возглавлял ключевые Департаменты в области государственного регулирования лесных и водных ресурсов, безопасности ГТС и гидрометеорологии Минприроды России.


"AK&M" от 26.02.2019
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