МИД РФ предупредил о задержках рейсов в ряде стран из-за забастовок. Соответствующая информация опубликована в Twitter ДСКЦ МИД РФ.



Так, в Финляндии с 4 по 11 марта пройдёт всеобщая забастовка авиадиспетчеров; в основных аэропортах страны, включая международный аэропорт "Хельсинки" (HEL), ожидаются изменения в расписании рейсов.



Кроме того, с 3 по 9 марта в Международном аэропорту "Лутон" запланирована забастовка грузчиков; возможны задержки рейсов, увеличенные интервалы выдачи багажа.





"AK&M" от 26.02.2019