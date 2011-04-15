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26/02/2019
12:17

Московская биржа ограничила торги акциями ОКС

Московская биржа С 26 февраля ограничила торги акциями в режиме основных торгов Т+ ("Стакан Т+2") ПАО "Объединенные Кредитные Системы". Об этом говорится в сообщении биржи.

Торги в режимах РЕПО и РПС/РПС с ЦК (переговорные сделки) проводятся без ограничений.

Решение принято в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Московской биржи.

Акции ОКС, являющейся компанией третьего эшелона, с 6 по 25 февраля подорожали более чем в 70 раз.


"AK&M" от 26.02.2019
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