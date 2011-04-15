Восходящее движение рынков довольно быстро приостановилось. Положительное закрытие в США, хотя также сравнительно невысокое, сменилось равным по величине снижением на азиатской сессии. Индексы теряют около 0.3%. Доходность по UST-10 остаётся возле 2.65%. Отсутствие очевидно благоприятных новостей при накоплении тревожной статистики сдерживает покупателей. Даже в США рост происходит в сравнительно узком пологом восходящем канале, а узкий канал, как известно, является предвестником резкого ценового движения. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Нефть ушла вниз, в том числе и на твите Д.Трампа, но не сразу после него - потребовалось время для активного включения американских игроков. Касание сверху пробитого ранее восходящего канала может служить сигналом на "покупку на отскок" для спекулянтов.



Промышленные и драгоценные металлы в смешанной динамике, продовольствие в основном в красной зоне.



На валютном рынке складываются предпосылки для увеличения позиций в евро против рубля. На фондовом рынке с высокой вероятностью продолжится сравнительно низковолатильный боковик.





"AK&M" от 26.02.2019