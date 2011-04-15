Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 февраля

Банк России установил на 27 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.9564

1 Азербайджанский манат 38.6786

100 Армянских драмов 13.4243

1 Белорусский рубль 30.7058

1 Болгарский лев 38.0925

1 Бразильский реал 17.4903

100 Венгерских форинтов 23.4543

1000 Вон Республики Корея 58.7324

10 Гонконгских долларов 83.5965

10 Датских крон 99.8542

1 Доллар США 65.6182

1 Евро 74.4898

100 Индийских рупий 92.3875

100 Казахстанских тенге 17.3465

1 Канадский доллар 49.6769

100 Киргизских сомов 94.2113

10 Китайских юаней 97.9947

10 Молдавских леев 38.2279

1 Новый туркменский манат 18.7749

10 Норвежских крон 76.1550

1 Польский злотый 17.1856

1 Румынский лей 15.6416

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.4836

1 Сингапурский доллар 48.6133

10 Таджикских сомони 69.5476

1 Турецкая лира 12.3682

10000 Узбекских сумов 78.0876

10 Украинских гривен 24.3247

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.3011

10 Чешских крон 29.0603

10 Шведских крон 70.4171

1 Швейцарский франк 65.5789

10 Южноафриканских рэндов 47.3436

100 Японских иен 59.2142

"AK&M" от 26.02.2019