Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 февраля

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Банк России установил на 27 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.9564
1 Азербайджанский манат 38.6786
100 Армянских драмов 13.4243
1 Белорусский рубль 30.7058
1 Болгарский лев 38.0925
1 Бразильский реал 17.4903
100 Венгерских форинтов 23.4543
1000 Вон Республики Корея 58.7324
10 Гонконгских долларов 83.5965
10 Датских крон 99.8542
1 Доллар США 65.6182
1 Евро 74.4898
100 Индийских рупий 92.3875
100 Казахстанских тенге 17.3465
1 Канадский доллар 49.6769
100 Киргизских сомов 94.2113
10 Китайских юаней 97.9947
10 Молдавских леев 38.2279
1 Новый туркменский манат 18.7749
10 Норвежских крон 76.1550
1 Польский злотый 17.1856
1 Румынский лей 15.6416
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.4836
1 Сингапурский доллар 48.6133
10 Таджикских сомони 69.5476
1 Турецкая лира 12.3682
10000 Узбекских сумов 78.0876
10 Украинских гривен 24.3247
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.3011
10 Чешских крон 29.0603
10 Шведских крон 70.4171
1 Швейцарский франк 65.5789
10 Южноафриканских рэндов 47.3436
100 Японских иен 59.2142
"AK&M" от 26.02.2019