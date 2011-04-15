Банк России на 27 февраля повысил курс евро к рублю более чем на 40 копеек до 74.4898 руб., курс доллара США - на 36 копеек до 65.6182 руб.

Банк России на 27 февраля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 40 копеек до 74.4898 руб. с 74.0876 руб., курс доллара США - на 36 копеек до 65.6182 руб. с 65.2582 руб. 26 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 27 февраля увеличилась почти на 38 копеек (+0.55%) до 69.6104 руб. с 69.2314 руб. 26 февраля.







"AK&M" от 26.02.2019