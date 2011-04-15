Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2019
14:13

На базе станции метро "Аминьевское шоссе" построят ТПУ

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на базе станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Здесь также построят платформу Киевского направления железной дороги, сюда будут подходить автобусы, в том числе и международные. Все это разгрузит прилегающие дороги и улучшит транспортную доступность прилегающих районов. Стройка важная, нужная. Идем полным ходом, насколько это возможно по технологии", - сказал С.Собянин.

Напомним, станция метро "Аминьевское шоссе" находится вдоль одноименной магистрали в районе Очаково-Матвеевское, у пересечения с Киевским направлением МЖД, с которым её соединят, сделав пересадку с БКЛ на ж/д станцию. Для этого на Киевском направлении ж/д построят новую платформу.

Таким образом, на базе станции метро "Аминьевское шоссе" создадут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который обеспечит комфортную пересадку между тремя видами транспорта: метро, железной дорогой и наземным общественным транспортом.

"AK&M" от 26.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100