На базе станции метро "Аминьевское шоссе" построят ТПУ

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится на базе станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Здесь также построят платформу Киевского направления железной дороги, сюда будут подходить автобусы, в том числе и международные. Все это разгрузит прилегающие дороги и улучшит транспортную доступность прилегающих районов. Стройка важная, нужная. Идем полным ходом, насколько это возможно по технологии", - сказал С.Собянин.



Напомним, станция метро "Аминьевское шоссе" находится вдоль одноименной магистрали в районе Очаково-Матвеевское, у пересечения с Киевским направлением МЖД, с которым её соединят, сделав пересадку с БКЛ на ж/д станцию. Для этого на Киевском направлении ж/д построят новую платформу.



Таким образом, на базе станции метро "Аминьевское шоссе" создадут крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который обеспечит комфортную пересадку между тремя видами транспорта: метро, железной дорогой и наземным общественным транспортом.



"AK&M" от 26.02.2019