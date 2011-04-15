Российский аукционный дом (РАД) 19 апреля проведёт торги по поручению Росимущества: на продажу выставлены два земельных участка общей площадью 1.7 тыс. кв. м с расположенными на них зданиями из прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы. Об этом говорится в сообщении РАД.



Объекты расположены в Санкт-Петербурге в 150 м от реки Малая Невка в юго-восточной части Каменного острова в пределах парка "Тихий отдых", имеющего статус регионального ансамбля-памятника. Напротив - комплекс особняков "Резиденция на Каменном".



"Строительство на Каменном острове имеет существенные ограничения. Там возможна только реконструкция в существующих параметрах. Когда-то в основном здании (Малая Невка, 13, лит А) была ведомственная гостиница, в других литерах - гараж и котельная. Гостиничная функция сохранилась. Поэтому возможна реконструкция объекта под мини-отель, или апартаменты с каким-то общественным пространством. Но наилучший вариант развития можно было бы осуществить при условии включения в проект расположенной в непосредственной близости дачи принца П. Г. Ольденбургского. Она является памятником федерального значения, и в перспективе будет реализовываться на приватизационном конкурсе по процедуре, предусмотренной в отношении объектов культурного наследия, с условием сохранения и восстановления. Инвесторы это тоже понимают, и интересуются возможностью комплексного подхода к этому проекту. Совместная реконструкция этих зданий помогла бы сохранить и приспособить для общественного использования часть исторической территории Каменн ого остова", - комментирует руководитель департамента по приватизации Оксана Вологжанина, цитируемая в сообщении.



Объекты будут продаваться отдельными лотами на электронной торговой площадке ЭТП РАД.



Первый лот - здание бывшей гостиницы с земельным участком (набережная реки Малой Невки, 13А). Наиболее вероятный вариант использования - под гостиничный комплекс или апартаменты. Начальная цена - 214 млн руб.



Второй лот - нежилое здание (гараж) с земельным участком (набережная реки Малой Невки, 13Г). Здание не является объектом культурного наследия. Возможный вариант использования - переформатирование под ресторан или пристройку к гостинице. Начальная цена - 36 млн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.02.2019