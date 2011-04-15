Роснефть в 2018 году увеличила биржевую мелкооптовую продажу моторного топлива на 74%

Роснефть по итогам 2018 года реализовала более 180 тыс. т моторных топлив на открытых биржевых торгах в мелкооптовом сегменте. Это на 74% выше показателей 2017 года, говорится в сообщении компании.



Увеличить показатели биржевого мелкооптового канала удалось благодаря активной политике компании, направленной на развитие данного сегмента, создание современных биржевых инструментов и формированию прозрачного рынка нефтепродуктов, подчёркивается в сообщении.



Для популяризации мелкооптовых биржевых продаж Роснефть совместно с СПбМТСБ провела биржевые семинары в Хабаровске, Челябинске и Ярославле. На семинарах обсуждались актуальные тенденции мелкооптового рынка и возможности покупателей при закупке топлива на организованных биржевых торгах.



Сбытовые предприятия компании в 2018 году приняли участие в конкурсных процедурах государственных заказчиков и акционерных обществ (более 10 тыс. конкурсах). В результате в адрес покупателей было поставлено 500 тыс. т моторных топлив на общую сумму более 20 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1. млрд с $24 млрд.



"AK&M" от 26.02.2019