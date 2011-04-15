Ингосстрах снижает базовую ставку тарифа ОСАГО в Саратове и Энгельсе на 20%

Филиал "Ингосстраха" в Саратовской области объявляет об изменении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE" в городах Саратов и Энгельс. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



С 26 февраля 2019 года размер базовой ставки составит 3 295 рублей (ранее – 4.118 руб.). В других территориально-административных единицах региона базовая ставка ОСАГО остается без изменений.



Автовладельцы Саратова и Энгельса могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой в офисах Ингосстраха, в агентской сети компании, а также на сайте www.ingos.ru.



"Наша компания нацелена на предоставление максимально справедливого тарифа в системе ОСАГО – мы постоянно анализируем действие системы и отслеживаем изменения в конъюнктуре рынка. Мы рады предоставить жителям крупнейших городов региона 20%-е снижение тарифа, и рассчитываем, что это позволит сделать ОСАГО более доступным", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Саратовской области Роман Воронков.



За период январь-февраль 2019 года Ингосстрах провёл изменения базовой ставки для физлиц по ОСАГО в 22 регионах России: в 16 регионах ставка была снижена, в 6 – повышена.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 26.02.2019