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26/02/2019
15:22

Счётная палата проверила деятельность Российского фонда технологического развития

Счётная палата проверила деятельность Российского фонда технологического развития (РФТР) и в целом позитивно оценило его работу. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Предоставление фондом займов стало эффективной альтернативой бюджетному субсидированию предприятий. Во-первых, средства возвратные в отличие от субсидий. Во-вторых, кредиты предоставляются на льготных условиях - по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объёме от 5 до 750 млн руб. В третьих, Фонд проводит всестороннюю экспертизу проектов и осуществляет контроль на всех этапах их реализации" - отметил на Коллегии аудитор Сергей Агапцов.

В 2014-2018 годах на капитализацию фонда из бюджета направлено 86.1 млрд руб. За четыре года в РФТР поступило 2.5 тыс. заявок на получение займов. По результатам экспертизы Фонд поддержал 370 проектов на 84.5 млрд руб. Основными заёмщиками стали компании машиностроительного сектора: 133 проекта на 30.3 млрд руб.

С 2016 по 2018 год в фонд поступили доходы от погашения займов на 7.5 млрд руб. По его прогнозам, к 2020 году сумма должна вырасти до 18 млрд руб. В последующие два года фонд планирует получить 29 млрд от возврата основного долга и процентов по кредитам.

Вместе с тем, несмотря на высокий спрос со стороны предприятий, у фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства. Так, на 1 января 2017, 2018, 2019 годов остатки составляли от 13 млрд до 25 млрд руб. "То, что значительные объёмы средств не были востребованы, говорит о недостаточном качестве планирования расходов фонда", - отметил аудитор.


"AK&M" от 26.02.2019
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