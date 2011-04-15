Мираторг просит суд обязать Белгородскую области продать ему земли.



Так, ООО "Мираторг-Белгород" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к Департаменту имущественных и земельных отношений Белгородской, говорится в материалах суда.



Истец требует признать незаконным бездействие Департамента, выразившееся в несоблюдении требований ЗК РФ при подаче компанией заявлений о предоставлении в собственность за плату 11-ти земельных участков.



Судебное заседание по делу пройдёт в марте.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





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